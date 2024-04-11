Омск-Информ
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·Общество

Власти намерены пустить в автобусы контролеров. На их работу выделили 5,1 млн рублей.

В департаменте транспорта посчитали, что в омских автобусах, оборудованных валидаторами, доля проезжающих безбилетников составила 12 %. Потери оценили в 180 млн. Для борьбы с «зайцами» «Пассажирское предприятие № 8» заключило контракт на оказание услуг контролерской службы. Об этом сообщается на портале госзакупок.

До конца года за работу контролеров намерены заплатить 5,1 млн рублей. Контракт заключили с ИП Е.М. Третьяковой.

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·Общество

Власти намерены пустить в автобусы контролеров. На их работу выделили 5,1 млн рублей.

В департаменте транспорта посчитали, что в омских автобусах, оборудованных валидаторами, доля проезжающих безбилетников составила 12 %. Потери оценили в 180 млн. Для борьбы с «зайцами» «Пассажирское предприятие № 8» заключило контракт на оказание услуг контролерской службы. Об этом сообщается на портале госзакупок.

До конца года за работу контролеров намерены заплатить 5,1 млн рублей. Контракт заключили с ИП Е.М. Третьяковой.

2565