Омск-Информ
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·Общество

Один из детей сфотографировал заплесневевший йогурт. В мэрии пообещали разобраться.
Омичка пожаловалась в соцсетях на плохое питание учеников школы № 93, где учится ее сын. По словам женщины, детей кормят испорченной едой.
– Мой сын неоднократно жаловался, что именно после столовой его начинает тошнить и болит живот! Сын сколько раз говорил, что бывает суп как-то странно пахнет! Сегодня им давали йогурт, сын открыл, а там плесень. Куда смотрит департамент образования и Роспотребнадзор? – написала омичка.
В мэрии сообщили, что специалисты департамента образования проверят информацию о некачественной еде. Тем временем еще одна омичка, Юлия Иванова, пожаловалась на отвратительную еду в школе № 63.
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·Общество

Один из детей сфотографировал заплесневевший йогурт. В мэрии пообещали разобраться.
Омичка пожаловалась в соцсетях на плохое питание учеников школы № 93, где учится ее сын. По словам женщины, детей кормят испорченной едой.
– Мой сын неоднократно жаловался, что именно после столовой его начинает тошнить и болит живот! Сын сколько раз говорил, что бывает суп как-то странно пахнет! Сегодня им давали йогурт, сын открыл, а там плесень. Куда смотрит департамент образования и Роспотребнадзор? – написала омичка.
В мэрии сообщили, что специалисты департамента образования проверят информацию о некачественной еде. Тем временем еще одна омичка, Юлия Иванова, пожаловалась на отвратительную еду в школе № 63.
2586