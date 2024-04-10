Мужчина помогал предпринимателям побеждать в различных торгах.
На начальника службы строительства и эксплуатации Омского аэропорта завели уголовное дело. Он обвиняется в получению взятки.
Как сообщил РИА «Омск-информ» источник в силовых структурах, фамилия высокопоставленного сотрудника аэропорта Константин Штыбин.
Согласно имеющимся данным, Штыбин получил от бизнесмена 2,3 млн рублей. За это он помог предпринимателю победить в торгах заключение договора по уборке помещений аэропорта.
– В результате проведения сотрудниками управления оперативно-разыскных мероприятий должностное лицо при получении взятки задержан с поличным. В ходе личного досмотра задержанного обнаружены денежные средства в размере 300 тысяч рублей, переданные ему индивидуальным предпринимателем, – рассказали в УФСБ России по Омской области.
Во время следствия силовики выяснили, что ранее топ-менеджер также получал взятки. За 800 тыс. рублей он обеспечил организации победу в аукционе на проведение хозяйственных работ в здании аэропорта и содействие в приеме выполненных работ.
УФСБ проверяет проведенные закупки аэропорта на предмет выявления ограничения конкуренции.