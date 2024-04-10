Глава комитета горсовета по вопросам ЖХК Сергей Фролов разразился монологом, призвав искать места под новые погосты, напомнив мэрии: «Я из ваших».

Глава комитета горсовета по вопросам ЖХК Сергей Фролов разразился монологом, призвав искать места под новые погосты, напомнив мэрии: «Я из ваших».

На заседании комитета горсовета по вопросам ЖКХ его председатель Сергей Фролов поднял вопрос дефицита места на кладбищах. По его словам, на большей части погостов возможно только подзахоронение. А земли под новые кладбища не выделяют.

– Давайте в июне обсудим отдельно вопрос выделения земельных участков под новые кладбища, – предложил Фролов, обращаясь к начальнику отдела коммунально-бытового отдела департамента городского хозяйства Алене Туренко. –На Кировском и Пушкинском погостах сейчас возможно только подзахоронение. А на какой стадии вопрос расширения кладбища в Андреевском поселении? Это вопрос уровня губернатора – выкупить землю в Омском районе и начать работы по подготовке погоста. А вы нам сказки рассказываете каждый год, а конкретики нет. Я не прав?

Несмотря на слабые возражения Алены Туренко, глава комитета настойчиво напомнил, что сам в свое время занимал должность первого вице-мэра, директора департамента городского хозяйства. И призвал все-таки искать пути решения проблемы и земли в районах области.

– На какой стадии земельные участки под захоронение? У нас есть 40 га в Омском районе, 10 га в Кировском округе Омска. Может, нужно смотреть дальше, Любинский и Таврический районы? Если не могут решить вопрос, давайте хоронить под Любино, но это 50 км от города. После того как я ушел из мэрии, вопрос встал, – негодовал Фролов. – Понимаю, что изменилась правовая база, но это ваша непосредственная работа. На мой взгляд, она буксует. Трудно со мной разговаривать. Я из ваших. До сих пор созваниваюсь и в курсе всего.

В итоге депутаты поддержали порыв коллеги и договорились вернуться к обсуждению поиска новых участков под погосты в июне.