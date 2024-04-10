Последний раз его видели в селе Лузино еще 3 апреля и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Последний раз его видели в селе Лузино еще 3 апреля и до сих пор его местонахождение неизвестно.

В Омской области объявили поиск 46-летнего Александра Павлова. Последний раз его видели в селе Лузино еще 3 апреля и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 175 см, крупное телосложение, седые волосы. Был одет в черную удлиненную куртку, темно-синюю кофту, черные джинсы, кроссовки и серую кепку.

Тех, кто обладает любой информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02.