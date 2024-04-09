Омск-Информ
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·Происшествия

Это оказались жители Русско-Полянского района. Сейчас они находятся в пункте временного размещения.

В Русско-Полянском районе, где с 5 апреля ввели режим ЧС из-за паводка, эвакуировали 12 человек. Все они находятся сейчас в пункте временного размещения. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

– В поселках Цветочное и Сибирское подтоплено 11 жилых домов и 27 приусадебных участков. У родственников размещены два человека, в пункте временного размещения – 12 человек. Остальное население в эвакуации не нуждается, – сообщили в региональном МЧС.

Напомним, что сейчас в регионе в зоне затопления находятся 8 домов и 120 приусадебных участков.

·Происшествия

Это оказались жители Русско-Полянского района. Сейчас они находятся в пункте временного размещения.

В Русско-Полянском районе, где с 5 апреля ввели режим ЧС из-за паводка, эвакуировали 12 человек. Все они находятся сейчас в пункте временного размещения. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

– В поселках Цветочное и Сибирское подтоплено 11 жилых домов и 27 приусадебных участков. У родственников размещены два человека, в пункте временного размещения – 12 человек. Остальное население в эвакуации не нуждается, – сообщили в региональном МЧС.

Напомним, что сейчас в регионе в зоне затопления находятся 8 домов и 120 приусадебных участков.