Омск-Информ
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·Спорт

Ими стали Антон Ковалев и Тимур Ахунов. Оба хоккеиста играют за «Омские Крылья».

Омский хоккейный клуб «Авангард» продлил двусторонние контракты с двумя нападающими – Антоном Ковалевым и Тимуром Ахуновым. Хоккеисты будут играть за «ястребов» еще один год.

В прошедшем сезоне Ковалев провел за «Омские Крылья» 43 матча, в которых набрал 17 (7+10) очков при показателе полезности «–3». На его счету также 3 игры за «Авангард», в которых нападающий не отметился результативными действиями. На счету Ахунова 5 (2+3) очков, –3 в 15 проведенных играх за «Омские Крылья».

·Спорт

Ими стали Антон Ковалев и Тимур Ахунов. Оба хоккеиста играют за «Омские Крылья».

Омский хоккейный клуб «Авангард» продлил двусторонние контракты с двумя нападающими – Антоном Ковалевым и Тимуром Ахуновым. Хоккеисты будут играть за «ястребов» еще один год.

В прошедшем сезоне Ковалев провел за «Омские Крылья» 43 матча, в которых набрал 17 (7+10) очков при показателе полезности «–3». На его счету также 3 игры за «Авангард», в которых нападающий не отметился результативными действиями. На счету Ахунова 5 (2+3) очков, –3 в 15 проведенных играх за «Омские Крылья».