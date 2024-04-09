Дело в отношении дебошира было прекращено. А вот его приятелю придется возмещать моральный ущерб за двоих.

Дело в отношении дебошира было прекращено. А вот его приятелю придется возмещать моральный ущерб за двоих.

Ленинский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу о хулиганстве в пиццерии на улице Рождественского 26 ноября прошлого года.

В тот день 33-летний и 39-летний мужчины три часа беспрерывно пили в пиццерии. После этого персонал попросил их покинуть заведение. Но пьяных омичей такая просьба оскорбила. Они начали бить посуду, а один из приятелей швырнул термопот с кипятком и миксер в официантку. Девушка получила ожог первой степени и попала в больницу.

Общий ущерб пиццерия оценила в 44 тыс. рублей. Дебоширы полностью возместили ущерб и выплатили пострадавшей девушке 25 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Вину в преступлении один из омичей признавал полностью, другой частично.

– Поскольку на момент приговора один из обвиняемых скончался, уголовное дело в отношении него было прекращено, – сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Суд назначил оставшемуся в живых дебоширу 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года. Также суд постановил взыскать с него в пользу девушки еще 100 тыс. рублей в качестве возмещения морального вреда.