Омск-Информ
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·Спорт

Капитан «Авангарда» вышел в шлеме Железного Человека на Матч звезд. Теперь уникальную реликвию выкупил омич Иван.

«Авангард» завершил аукцион, единственным лотом в котором был уникальный шлем капитана команды Дамира Шарипзянова. В шлеме Железного Человека Шарипзянов выходил на Матч звезд КХЛ.

Как сообщили в пресс-службе «Авангарда», лот выкупил за 115 тыс. рублей омич по имени Иван. Вручение пройдет чуть позже – капитан «Авангарда» лично вручит шлем Железного Человека победителю аукциона.

Напомним, что шлем Железного Человека обладает функциями подсветки и движения.

·Спорт

Капитан «Авангарда» вышел в шлеме Железного Человека на Матч звезд. Теперь уникальную реликвию выкупил омич Иван.

«Авангард» завершил аукцион, единственным лотом в котором был уникальный шлем капитана команды Дамира Шарипзянова. В шлеме Железного Человека Шарипзянов выходил на Матч звезд КХЛ.

Как сообщили в пресс-службе «Авангарда», лот выкупил за 115 тыс. рублей омич по имени Иван. Вручение пройдет чуть позже – капитан «Авангарда» лично вручит шлем Железного Человека победителю аукциона.

Напомним, что шлем Железного Человека обладает функциями подсветки и движения.