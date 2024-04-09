Мероприятие популяризирует инновационное технологическое предпринимательство региона. Победитель «Стартап-тура» получит возможность стать резидентом «Сколково».

Мероприятие популяризирует инновационное технологическое предпринимательство региона. Победитель «Стартап-тура» получит возможность стать резидентом «Сколково».

Сегодня в «Точке кипения Омск» начался «Стартап-тур – 2024», тема которого «Региональный форсаж». Мероприятие популяризирует инновационное технологическое предпринимательство региона. В форуме принимают участие представители Фонда «Сколково», регионального правительства и АНО «Центр развития социально-предпринимательских инициатив».

– Для того чтобы развивать инновационное предпринимательство, необходимо сначала создать инфраструктуру в регионе, так называемую экосистему для инновационных проектов. Этим мы занимаемся с 2020 года. Наша система включает в себя «Точку кипения», «Акселератор», «Центр технологического предпринимательства», а как следующий этап – резидентство «Сколково» и Технопарк. Никто в Омске не брал на себя реализацию подобной инициативы, и мы решили это сделать. 4 года занимались этим, все делалось на частные деньги. Сегодня первая наша открытая встреча со «Сколково», – отметил руководитель группы компаний «Трамплин» Святослав Капустин.

Всего на участие в мероприятие было подано 90 заявок, из которых эксперты «Сколково» отобрали 15. Авторы проектов сегодня презентуют свои стартапы, услышат экспертное мнение, а победитель станет обладателем 300 тыс. рублей и получит возможность стать резидентом «Сколково».

– Сегодня будут проекты, которые пройдут отбор и формально получат статус финалистов. Но хочу отметить, что все авторы стартапов, которые сегодня пришли сюда, смогут пообщаться с нужными экспертами и получить поддержку. Мы привезли большую команду экспертов, которые разбираются в бизнесе. Также участники услышат от представителей «Сколково» и тех организаций, с которыми мы работаем, какие меры поддержки есть на федеральном уровне и в «Сколково», – заявил вице-президент по региональному и международному развитию, управляющий директор Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин.

Сферы, в которых представлены стартапы, разнообразны: информационные технологии, биотехнологии, индустриальные и энергетические технологии.

– Сегодня будет отдельная сессия, посвященная отбору проектов, также будет проведена оценка перспектив финансирования проектов. Рассчитываю, что по итогам «Стартап-тура» и дискуссий на тему, как развиваться и куда идти, сможем получить и прямое финансирование проектов, которые смогут вырасти до федерального уровня, – отметил глава регионального Минцифры Денис Цуканов.

Подведение итогов и определение финалистов форума пройдет сегодня вечером в «Точке кипения Омск».