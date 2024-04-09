Сергей Звягин говорит, что с Бобом Хартли они друзья до конца жизни.

Сергей Звягин говорит, что с Бобом Хартли они друзья до конца жизни.

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин признался, что до сих пор общается с канадским специалистом Бобом Хартли и намерен это делать дальше.

– Боб такой человек, что он звонит всем, со всеми поддерживает отношения. Про нас всегда говорит, что мы друзья до конца жизни. Согласен с ним и уверен, что мы будем на связи, – сказал Звягин «Чемпионату».

Также Сергей Звягин заявил, что не думал о том, чтобы становиться главным тренером, хотя что-то подмечал у того же Хартли и других специалистов, с которыми работал. Но по ходу прошлого сезона Звягин стал думать о том, как бы поступил в той или иной ситуации.