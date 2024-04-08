Омск-Информ
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·Общество

Полторы недели назад вандалы разбили букву «С» в наименовании города.  Сейчас буква восстановлена.

Разбитая вандалами надпись «Омск» в Советском парке восстановлена, убедился корреспондент РИА «Омск-информ», снимавший репортаж о состоянии городских парков после зимы.

Надпись была разбита вандалами полторы недели назад. От их рук пострадала буква «С». Администрация парка оперативно ее восстановила.  В правоохранительные органы было подано заявление о поиске вандалов. Найти их пока, судя по всему, не удалось.

·Общество

Полторы недели назад вандалы разбили букву «С» в наименовании города.  Сейчас буква восстановлена.

Разбитая вандалами надпись «Омск» в Советском парке восстановлена, убедился корреспондент РИА «Омск-информ», снимавший репортаж о состоянии городских парков после зимы.

Надпись была разбита вандалами полторы недели назад. От их рук пострадала буква «С». Администрация парка оперативно ее восстановила.  В правоохранительные органы было подано заявление о поиске вандалов. Найти их пока, судя по всему, не удалось.