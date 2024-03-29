От рук вандалов арт-объект страдает уже третий раз. Руководители парка намерены обратиться в полицию.

От рук вандалов арт-объект страдает уже третий раз. Руководители парка намерены обратиться в полицию.

В Советском парке вандалы снова испортили надпись «Омск». Информация об этом появилась в социальных сетях в паблике «Городские парки».

– К большому сожалению, не все наши посетители относятся бережно к имуществу, расположенному на территории наших парков и садов, не понимая, какие силы и средства вкладываются в их улучшение, – написали в паблике.

Руководители парка намерены обратиться в правоохранительные органы и найти вандалов. Надпись планируют восстановить.

Отметим, что это уже не первый раз, когда арт-объект страдает от рук вандалов. Впервые его разрушили в октябре 2021 года, а потом в декабре 2022 года.