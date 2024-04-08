Мужчина подделывал документы, с помощью которых совершил крупное мошенничество. Теперь его ждет суд.

Мужчина подделывал документы, с помощью которых совершил крупное мошенничество. Теперь его ждет суд.

В Омске завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего предпринимателя, который обвиняется в крупном мошенничестве.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, с декабря 2019 года по июль 2021 года мужчина подделал документы о кредиторской задолженности и предоставил их в Арбитражный суд Омской области. После этого суд включил подконтрольные ему фирмы в реестр кредиторов банкротящегося предприятия. Фиктивная задолженность составила более 122,4 млн рублей. В результате этого у мужчины появилась возможность получить эту сумму из конкурсной массы.

Кроме того, предприниматель уговорил владельца этого предприятия подписать фиктивный договор займа на 45,5 млн рублей.

– В дальнейшем в судебном порядке обвиняемый добился принудительного взыскания указанной суммы вместе с процентами и неустойкой (более 61 млн рублей), что привело к банкротству предпринимателя как физического лица. Кроме того, он заключил с этим знакомым договоры купли-продажи 4 автомобилей, принадлежащих предприятию, на общую сумму 2 млн рублей. При этом транспортные средства забрал себе, а оплату не произвел, – добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд. В ноябре прошлого года мужчина уже был судим по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере». Тогда ему пришлось выплатить штраф.