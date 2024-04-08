Для жителей улицы Попова, которые устали жить без транспорта, хотят запустить маршрут до СибАДИ.

Для жителей улицы Попова, которые устали жить без транспорта, хотят запустить маршрут до СибАДИ.

Улица Попова, которая находится в омском микрорайоне Юбилейном, более известном как Лукьяновка, является одной из самых удаленных от остановок.

Несколько лет назад туда ходила маршрутка № 393, но теперь этот маршрут прекратил существование. Как оказалось, в мэрии думают над проблемами жителей улицы Попова.

– Прорабатывается вопрос о запуске маршрута из этого отдаленного пункта. От улицы Попова планируется запустить до СИБАДИ. Это будет укороченный маршрут, специально сделанный для данных пассажиров, – сообщил ГТРК «Иртыш» заместитель директора департамента транспорта Сергей Фальковский.

Но пока непонятно, когда будет запущен новый маршрут, которого очень ждут местные жители.

Напомним, что еще более глобальные проблемы испытывают жители улицы Студенческой, которая находится примерно в том же районе города. Прокуратура обязала мэрию запустить там автобусный маршрут, но местные жители говорят, что для начала нужно сделать дорогу.