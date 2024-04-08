Омск-Информ
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·Общество

Доля просроченной задолженности перед банками у омичей составляет 3,84 %. 
Омская область оказалась на 55-м месте в рейтинге регионов по доле просроченных кредитов у населения, который составили эксперты «РИА Новости».
Так, средняя задолженность по кредитам экономически активного населения региона составляет 403 тыс. рублей. Доля просроченной задолженности перед банками у омичей составляет 3,84 %. По сравнению с прошлым годом она снизилась на 0,8 %.
В списке регионов с самыми большими просрочками по кредитам оказались Ингушетия, Северная Осетия и Карачаево-Черкессия. Самая малая для просроченных задолженностей оказалась у жителей Севастополя, Санкт-Петербурга и Ненецкого автономного округа.
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·Общество

Доля просроченной задолженности перед банками у омичей составляет 3,84 %. 
Омская область оказалась на 55-м месте в рейтинге регионов по доле просроченных кредитов у населения, который составили эксперты «РИА Новости».
Так, средняя задолженность по кредитам экономически активного населения региона составляет 403 тыс. рублей. Доля просроченной задолженности перед банками у омичей составляет 3,84 %. По сравнению с прошлым годом она снизилась на 0,8 %.
В списке регионов с самыми большими просрочками по кредитам оказались Ингушетия, Северная Осетия и Карачаево-Черкессия. Самая малая для просроченных задолженностей оказалась у жителей Севастополя, Санкт-Петербурга и Ненецкого автономного округа.
1829