Мужчине не понравилось, что стражи порядка начали оформлять на него административное правонарушение за пьянство в общественном месте. Тогда он стал решать вопрос кулаками.

Мужчине не понравилось, что стражи порядка начали оформлять на него административное правонарушение за пьянство в общественном месте. Тогда он стал решать вопрос кулаками.

В Муромцевском районе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, который обвиняется по двум статьям – «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Уклонение от административного надзора».

Инцидент произошел в конце февраля. Мужчина находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, когда к нему подошли стражи порядка и начали оформлять административное правонарушение. Это не понравилось сельчанину, и он ударил рукой одного из полицейских в область предплечья, а потом схватил за форменное обмундирование.

– Для пресечения противоправных действий сотрудник полиции применил физическую силу. Кроме этого, обвиняемый в течение двух месяцев уклонялся от установленного над ним административного надзора, самовольно покинув место своего пребывания, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Свою вину мужчина не признал. Уголовное дело рассмотрит Муромцевский районный суд. Нарушителю грозит наказание до 5 лет лишения свободы.