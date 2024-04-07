Омск-Информ
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·Общество

Предвестники весны замечены местными жителями. Птицы уже прочно обосновались в регионе.

В Омск уже прилетели предвестники весны, серые журавли. Местные жители заприметили птиц, появившихся над городом.

А в Таврическом районе очевидцы запечатлели пару лебедей-кликунов, красиво распускающих крылья.

По данным орнитологов, эти птицы символизируют своим появлением приход настоящей весны. И обычно появляются чуть позже. Из этого можно сделать вывод, что тепло в Омскую область в этом году пришло относительно рано.

·Общество

Предвестники весны замечены местными жителями. Птицы уже прочно обосновались в регионе.

В Омск уже прилетели предвестники весны, серые журавли. Местные жители заприметили птиц, появившихся над городом.

А в Таврическом районе очевидцы запечатлели пару лебедей-кликунов, красиво распускающих крылья.

По данным орнитологов, эти птицы символизируют своим появлением приход настоящей весны. И обычно появляются чуть позже. Из этого можно сделать вывод, что тепло в Омскую область в этом году пришло относительно рано.