Омск-Информ
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·Общество

Мальчики были недоступны для звонков. Однако позже очевидцы сообщили, что дети найдены.

В паблике «Инцидент Омск» появилось сообщение о поисках троих школьников. Дети пропали в районе бывшего дома отдыха «Автомобилист» в курортном поселке Чернолучье под Омском вчера, в районе 11 часов дня.  Их телефоны оказались недоступными для связи. Никаких других подробностей не сообщается.

Однако позже очевидцы оповестили, что школьники найдены – они засиделись в гостях.

·Общество

Мальчики были недоступны для звонков. Однако позже очевидцы сообщили, что дети найдены.

В паблике «Инцидент Омск» появилось сообщение о поисках троих школьников. Дети пропали в районе бывшего дома отдыха «Автомобилист» в курортном поселке Чернолучье под Омском вчера, в районе 11 часов дня.  Их телефоны оказались недоступными для связи. Никаких других подробностей не сообщается.

Однако позже очевидцы оповестили, что школьники найдены – они засиделись в гостях.