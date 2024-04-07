Парламентарий Заксобрания Константин Ткачев привез из села Пушкино Омского района эффектные снимки затопленных улиц и домов.
Депутат Заксобрания Константин Ткачев наведался в село Пушкино Омского района и сделал массу снимков, красноречиво свидетельствующих о начале паводка. «Большая вода» затопила улицы и дома. Парламентарий обеспокоен ситуацией и призывает вводить режим ЧС из-за паводка.
– Затоплена практически вся улица Ленина. Вода в подвалах, в огородах, в домах. Дома топит со всех сторон сразу, поэтому люди не могут выйти на улицу. По-моему, здесь пора объявлять ЧС и спасать людей, скот и имущество, – сообщил Константин Ткачев в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что работники прокуратуры Омского района выезжали в 9 сельских поселений, которые оказались в зоне подтоплений. Непростая ситуация сохраняется в райцентре Москаленки и селах Цветочное и Сибирское Русско-Полянского района.