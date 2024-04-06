Паводок свирепствует не только на юге Омской области. Сложная ситуация и в Москаленках.

Паводок свирепствует не только на юге Омской области. Сложная ситуация и в Москаленках.

Еще один район в Омской области столкнулся с подтоплением. Вода захватывает значительные территории в райцентре Москаленки.

В паблике «ЧП Омск» появилась видеозапись, сделанная местным жителем. Автор видео идет во двор дома. Видно, что затоплена и дорога и вся дворовая территория.

Сам дом находится чуть выше, поэтому вода пока только подбирается к нему. Но еще не растаял весь снег, поэтому можно предположить, что вода будет прибывать.

Похожие записи, сделанные в Москаленках, появились и в других пабликах.

Напомним, что в Русско-Полянском районе из-за паводка введен режим ЧС. Там топит село Сибирское. Вода подступает и к домам жителей села Цветочное.