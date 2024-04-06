Чтобы вода не затопила дома в селе Цветочном Русско-Полянского района, пришлось раскопать дорогу.

Чтобы вода не затопила дома в селе Цветочном Русско-Полянского района, пришлось раскопать дорогу.

Ситуация с подтоплением в Русско-Полянском районе продолжает ухудшаться. Глава района Алексей Огорелков сообщил сегодня ночью о том, что в зоне подтопления оказалось село Цветочное.

– Сложная ситуация в Цветочинском сельском поселении, вода подошла к домам. Приняли решение раскрыть дорогу для сброса воды. Наблюдаем за уровнем воды до утра. Если уровень воды не спадет, будем принимать оперативные решения, – сообщил Огорелков.

Вчера глава района был в селе Сибирском, которое уходит под воду. Он сообщил, что там задействовано 5 единиц техники.

Напомним, что на территории Русско-Полянского района ввели режим чрезвычайной ситуации. Жители района, чьим домам угрожает подтопление, могут звонить в единую диспетчерскую службу: 2-35-10, 2-33-34, 8-902-677-77-13.

Между тем местная жительница Татьяна Диденко сообщила в соцсети, что у дороги в районе размыты, у людей заканчиваются лекарства и питьевая вода.