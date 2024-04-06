Омск-Информ
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·Общество

Самой сложной остается ситуация в Русско-Полянском районе, где затоплено 59 домов.

Губернатор Виталий Хоценко рассказал о ситуации с паводком в Омской области.

По словам главы региона, сейчас в зоне подтопления находятся 69 домов и 175 приусадебных участков в нескольких районах. Самой сложной остается ситуация в Русско-Полянском районе. В селах Сибирское и Цветочное затоплено 59 домов и 35 приусадебных участков.

– На местах продолжают работу службы МЧС, специалисты министерства региональной безопасности Омской области и администраций районов. Для жителей организованы пункты временного размещения. Поручил привлечь дополнительную технику для осуществления работ по откачиванию воды, – заявил Хоценко.

Глава региона получает доклады от министра региональной безопасности Алексея Кубица и главы Русско-Полянского района Алексея Огорелкова.

·Общество

Самой сложной остается ситуация в Русско-Полянском районе, где затоплено 59 домов.

Губернатор Виталий Хоценко рассказал о ситуации с паводком в Омской области.

По словам главы региона, сейчас в зоне подтопления находятся 69 домов и 175 приусадебных участков в нескольких районах. Самой сложной остается ситуация в Русско-Полянском районе. В селах Сибирское и Цветочное затоплено 59 домов и 35 приусадебных участков.

– На местах продолжают работу службы МЧС, специалисты министерства региональной безопасности Омской области и администраций районов. Для жителей организованы пункты временного размещения. Поручил привлечь дополнительную технику для осуществления работ по откачиванию воды, – заявил Хоценко.

Глава региона получает доклады от министра региональной безопасности Алексея Кубица и главы Русско-Полянского района Алексея Огорелкова.