Команда, которую сейчас тренирует Дмитрий Предыбайло, выиграла первый матч турнира за 9–11-е места.

Команда, которую сейчас тренирует Дмитрий Предыбайло, выиграла первый матч турнира за 9–11-е места.

Сегодня в женской баскетбольной Премьер-лиге начался турнир за 9-11-й места. Омский «Нефтяник-Титан», не вышедший в плей-офф, вынужден принимать участие в этом турнире.

Первый свой матч команда, которую сейчас тренирует Дмитрий Предыбайло, играла в Новосибирске. В новейшей своей истории омский клуб ни разу не выигрывал в этом городе. И вот сегодня произошла историческая победа.

Первая четверть проходила с небольшим преимуществом хозяек площадки, но на последних ее секундах «Нефтяник-Титан» сравнял счет, благодаря двум штрафным в исполнении Альбины Хамитовой.

В начале второго отрезка матча «Динамо» последний раз вышло вперед, а затем «Нефтяник-Титан» стал прибирать инициативу к своим рукам. На третьей минуте Катрина Мари Парди забросила трехочковый, после которого омички окончательно и бесповоротно захватили инициативу.

Преимущество «Нефтяника» в этом матче только росло. Однажды разница достигла даже 20 очков. А итоговый счет игры – 76:62 в пользу «Нефтяника-Титана».

Самой результативной у «волчиц» оказалась Катрина Мари Парди, настрелявшая 16 очков, Дарьи Левченко – 13 результативных баллов.

Сегодняшний матч стал особенным еще по одной причине. Свою 200-ю игру в составе омской команды провела Виктория Корсакова. В юбилейном матче она отметилась 5 очками.