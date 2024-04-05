К лету озеленители украсят городские клумбы 170 тысячами растений.

К лету озеленители украсят городские клумбы 170 тысячами растений.

Омские чиновники объявили пять аукционов на поставку рассады цветов для городских клумб. На 170 тыс. цветов из бюджета выделили почти 3,8 млн рублей:

Центральный округ – 1,27 млн рублей;

Кировский – 845 тыс. рублей;

Советский – 654 тыс. рублей;

Октябрьский – 563 тыс. рублей;

Ленинский – 490 тыс. рублей.

В Центральном округе планируется высадить 55 тыс. цветов, в Октябрьском – около 50 тысяч, в Кировском – 40 тысяч, в Советском – около 30 тысяч, в Ленинском – 17,4 тыс. цветов.

Сейчас конкурсная комиссия определяет победителей аукционов. По условиям договоров, подрядчики должны будут предоставить рассаду с 6 мая по 5 июня.