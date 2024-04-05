Омск-Информ
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·Общество

Компания незаконно разместила чужие снимки на своем сайте.
В Арбитражный суд Омской области обратился бизнесмен из Оренбурга. Он потребовал от омской компании «СВТ» компенсацию за нарушение авторских прав.
Предприниматель пояснил, что ему принадлежат права на фото и рисунки имплантов и коронок, изображенных в 3D-модели. Однако омская стоматология незаконно разместила снимки на своем сайте.
– В результате суд удовлетворил иск в полном объеме, обязав ООО «СВТ» выплатить в пользу правообладателя компенсацию за нарушение исключительных прав на изображение (произведение), расходы на оплату юридических услуг и судебные расходы на общую сумму 170 тысяч рублей, – рассказали в УФССП по Омской области.
Приставы вынесли постановление о взыскании со счетов компании средств в оплату долга. Задолженность была погашена.
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·Общество

Компания незаконно разместила чужие снимки на своем сайте.
В Арбитражный суд Омской области обратился бизнесмен из Оренбурга. Он потребовал от омской компании «СВТ» компенсацию за нарушение авторских прав.
Предприниматель пояснил, что ему принадлежат права на фото и рисунки имплантов и коронок, изображенных в 3D-модели. Однако омская стоматология незаконно разместила снимки на своем сайте.
– В результате суд удовлетворил иск в полном объеме, обязав ООО «СВТ» выплатить в пользу правообладателя компенсацию за нарушение исключительных прав на изображение (произведение), расходы на оплату юридических услуг и судебные расходы на общую сумму 170 тысяч рублей, – рассказали в УФССП по Омской области.
Приставы вынесли постановление о взыскании со счетов компании средств в оплату долга. Задолженность была погашена.
2183