Интерактивная площадка рассказывает о пользе и ареале обитания скворцов, а также объясняет важность бережного отношения к природе.

Интерактивная площадка рассказывает о пользе и ареале обитания скворцов, а также объясняет важность бережного отношения к природе.

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» и природный парк «Птичья гавань» совместно запустили специальный проект под названием «Прилетайте в Омск!». Интерактивная онлайн-платформа информирует о пользе и особенностях скворцов, знакомит с их ареалом обитания и подчеркивает важность заботы об окружающей среде.

В «Птичьей гавани» пересекаются пути миграции перелетных птиц. Сотрудники парка поделились познавательными фактами о скворцах и продемонстрировали, как подготовить скворечник к их весеннему возвращению.

«Газпромнефть-СМ» активно поддерживает экологические и образовательные инициативы, реализуя собственные проекты. В партнерстве с «Птичьей гаванью» был выпущен первый региональный справочник, систематизирующий информацию о птицах Омской области. Также был запущен онлайн-гид «Узнай редкую птицу», информирующий о необычных и краснокнижных представителях орнитофауны Сибири. Волонтеры компании проводят экологические уроки, мастер-классы и исследования для школьников, позволяющие наблюдать за птицами в их естественной среде.

– Вместе с «Газпромнефть-СМ» мы воплощаем увлекательные и нестандартные образовательные инициативы, – говорит директор природного парка «Птичья гавань» Сергей Шабаршин. – Это важное направление, которое вдохновляет детей и взрослых на изучение природы различных регионов нашей страны.

Сергей Шабаршин подчеркнул, что такие проекты прививают ответственность за сохранение окружающей среды.