Его задержали сразу после того, как парень нашел закладку с веществом.

Его задержали сразу после того, как парень нашел закладку с веществом.

Омский гарнизонный военный суд признал военнослужащего Кайрата Тукенова виновным в покупке наркотиков. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Суд установил, что 25 декабря военнослужащий купил для себя в «Телеграме» наркотики. Около 17:30 он поехал за закладкой и нашел ее в указанном месте, а уже в 17:35 его задержали сотрудники полиции.

Отметим, что приговор пока в законную силу не вступил. Военнослужащий может его обжаловать.