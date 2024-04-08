Отделка капитального строения завершилась совсем недавно.

Отделка капитального строения завершилась совсем недавно.

На популярном сайте появилось объявление о продаже коттеджа площадью 355 квадратных метров с индивидуальным плавательным бассейном и кинозалом за 42 млн рублей.

В объявлении указано, что капитальное строение выполнено из кирпича на свайном фундаменте, а перекрытия и лестницы – из железобетона. Строительство и отделка завершены в 2023–2024 годах.

Плавательный бассейн имеет длину 12,5 метра при глубине 1,5 метра и оснащен системами автоматической водоподготовки, очистки и подогрева воды.

На фото видно, что в доме расположен также кинозал со специальной звуковой подготовкой и экраном во всю стену. Кроме того, коттедж может похвастаться просторным двухэтажным холлом, столовой, тремя спальнями, двумя ванными, кабинетом, гаражом и другими помещениями с эффектной отделкой.