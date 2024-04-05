Омск-Информ
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·Авто

Об изменениях рассказал мэр Сергей Шелест.
С 24 марта департамент транспорта внес 11 корректировок в работу светофоров на Левобережье. Изменения связаны с перекрытием бульвара Архитекторов. Менялась работа светофорных объектов на улицах 70 лет Октября, Перелета, Крупской, Степанца, Конева и проспекте Комарова.
– Регулярно мониторю ситуацию, связанную с транспортным сообщением Левобережья. Как вы знаете, в связи с глобальной реконструкцией бульвара Архитекторов, призванной улучшить пропускную способность этой дороги, временно изменились направления автотранспортных потоков на нескольких участках, – отметил мэр Сергей Шелест.
Градоначальник рассказал, что в скором времени будет изменен приоритет движения и корректировка светофора на пересечении улиц Перелета и Степанца.
·Авто

Об изменениях рассказал мэр Сергей Шелест.
С 24 марта департамент транспорта внес 11 корректировок в работу светофоров на Левобережье. Изменения связаны с перекрытием бульвара Архитекторов. Менялась работа светофорных объектов на улицах 70 лет Октября, Перелета, Крупской, Степанца, Конева и проспекте Комарова.
– Регулярно мониторю ситуацию, связанную с транспортным сообщением Левобережья. Как вы знаете, в связи с глобальной реконструкцией бульвара Архитекторов, призванной улучшить пропускную способность этой дороги, временно изменились направления автотранспортных потоков на нескольких участках, – отметил мэр Сергей Шелест.
Градоначальник рассказал, что в скором времени будет изменен приоритет движения и корректировка светофора на пересечении улиц Перелета и Степанца.