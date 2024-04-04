Первые призывники отправятся на службу уже 18 апреля.

Первые призывники отправятся на службу уже 18 апреля.

Этой весной в армию призовут более 1000 жителей Омской области. Первые призывники отправятся на службу уже 18 апреля. Об этом сообщил военный комиссар Омской области Юрий Мешавкин.

По его словам, годными к военной службе в Омской области призваны более 76 % молодых людей. Этой весной в регионе будет возобновлен призыв срочников в Пограничные войска ФСБ. Около 20 жителей региона отправятся на службу в Президентский полк.

Мешавкин отметил, что срочников не будут отправлять на службу в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области.