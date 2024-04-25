Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Омичи будут служить в Воздушно-космических войсках, Ракетных войсках стратегического назначения и войсках Нацгвардии.

Вчера, 23 апреля, в Омской области на службу отправилось первое подразделение срочников. Первые 37 призывников будут служить в Воздушно-космических войсках, Ракетных войсках стратегического назначения и войсках Национальной гвардии, сообщает «Омскрегион». Всего в весенний призыв планируют отправить на срочную службу около 1 тыс. омичей.

Отметим, весенний призыв в регионе продлится до 15 июня. В этом году впервые будут призывать мужчин с 18 до 30 лет.

·Общество

Омичи будут служить в Воздушно-космических войсках, Ракетных войсках стратегического назначения и войсках Нацгвардии.

Вчера, 23 апреля, в Омской области на службу отправилось первое подразделение срочников. Первые 37 призывников будут служить в Воздушно-космических войсках, Ракетных войсках стратегического назначения и войсках Национальной гвардии, сообщает «Омскрегион». Всего в весенний призыв планируют отправить на срочную службу около 1 тыс. омичей.

Отметим, весенний призыв в регионе продлится до 15 июня. В этом году впервые будут призывать мужчин с 18 до 30 лет.