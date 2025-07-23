Законопроект о круглогодичном призыве на военную службу уже внесен в Госдуму.

Первый зампредседателя Госдумы Андрей Красов и глава комитета по обороне Андрей Картаполов внесли в нижнюю палату парламента законопроект о круглогодичном призыве на военную службу.

Документ предусматривает, что призыв граждан на военную службу будет вестись на основании указа президента РФ в течение всего календарного года – с 1 января по 31 декабря. Это позволит военным комиссариатам весь год планомерно работать с лицами призывного возраста – проводить медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор, а также заседания призывных комиссий. При этом сроки отправки новобранцев в армию останутся прежними.

– Отправку граждан к местам прохождения военной службы предлагается также осуществлять на основании указов президента Российской Федерации (с распределением численности призываемых граждан Российской Федерации между Вооруженными силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами), – говорится в документе.

Как пояснил агентству «РИА Новости» депутат Картаполов, законопроект нужен для систематизации работы военкоматов. Благодаря нововведению удастся избежать авральных периодов дважды в год, а сотрудники будут спокойно работать с призывниками на постоянной основе. Это существенно усложнит жизнь уклонистов от службы в армии, которые «прячутся» на время призывных кампаний, а в остальное время живут размеренной жизнью.