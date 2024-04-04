Омичи все чаще стали переезжать в другие регионы. Только за январь область покинуло 1,2 тыс. человек.

Омичи все чаще стали переезжать в другие регионы. Только за январь область покинуло 1,2 тыс. человек.

Оказалось, что за первый месяц 2024 года Омскую область покинуло 1,2 тыс. человек. Такие данные приводит Омскстат.

Большинство омичей – 993 человека остались в России, сменив другой регион для проживания. В Омскую область прибыло 646 человек. За границу уехало 216 жителей региона. Чаще всего перезжают, как и обычно, в Казахстан.

Отметим, что за весь прошлый год Омскую область покинуло 20,9 тыс. человек.