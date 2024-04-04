Омск-Информ
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·Общество

Общая сумма переданного товара составила 1 млн 400 тыс. рублей.
Омские таможенники передали бойцам на СВО 200 биноклей, 20 пультов дистанционного управления и строительную фурнитуру. Общая сумма переданного товара составила 1 млн 400 тыс. рублей.
– Модель бинокля представляет собой прибор со встроенной цифровой видео-, фотокамерой с функциями дневного и ночного видения, – рассказали в ведомстве.
Все приборы сотрудники таможни по решению суда изъяли в рамках дел об административных правонарушениях. 
·Общество

Общая сумма переданного товара составила 1 млн 400 тыс. рублей.
Омские таможенники передали бойцам на СВО 200 биноклей, 20 пультов дистанционного управления и строительную фурнитуру. Общая сумма переданного товара составила 1 млн 400 тыс. рублей.
– Модель бинокля представляет собой прибор со встроенной цифровой видео-, фотокамерой с функциями дневного и ночного видения, – рассказали в ведомстве.
Все приборы сотрудники таможни по решению суда изъяли в рамках дел об административных правонарушениях. 