Омск-Информ
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·Политика

Им стала Юлия Николаенко. Этот пост она заняла еще 2 апреля.

В региональном Минстрое произошли очередные кадровые перестановки. Там появился новый заместитель министра. Им стала Юлия Николаенко. Соответствующий указ уже подписал губернатор Виталий Хоценко.

Согласно документу, Николаенко была назначена на должность с 2 апреля сроком на один год. Однако у нее будет испытальный срок – три месяца.

Отметим, что сейчас у главы Минстроя Александра Рашко есть еще один заместитель – Евгений Кравченко.

·Политика

Им стала Юлия Николаенко. Этот пост она заняла еще 2 апреля.

В региональном Минстрое произошли очередные кадровые перестановки. Там появился новый заместитель министра. Им стала Юлия Николаенко. Соответствующий указ уже подписал губернатор Виталий Хоценко.

Согласно документу, Николаенко была назначена на должность с 2 апреля сроком на один год. Однако у нее будет испытальный срок – три месяца.

Отметим, что сейчас у главы Минстроя Александра Рашко есть еще один заместитель – Евгений Кравченко.