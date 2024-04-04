Преувеличивать не станем: разумеется, остался. Но традиционные весенние разливы влияют на его состояние, и пока оно далеко от идеала.

Преувеличивать не станем: разумеется, остался. Но традиционные весенние разливы влияют на его состояние, и пока оно далеко от идеала.

Корреспондент РИА «Омск-информ» проехался по нескольким улицам Омска, на которых есть ямы и лужи, и проверил, насколько возможно по ним передвигаться.

Выручает объезд через дачи

Участок улицы 10 лет Октября от Окружной дороги до «Бауцентра». Да-да, тот самый, который вспучило и разорвало. Если двинуться дальше, то там «Десятилетие» плавно перетекает в Сыропятский тракт. Туда и оттуда регулярно идут большегрузы, поэтому столь неудовлетворительное состояние дорожного полотна легко объяснить постоянной нагрузкой на трассу.

Этот участок «украшают» десятки длинных выбоин по обеим сторонам движения, которые водители тщательно объезжают. Естественно, приходится снижать скорость, из-за чего образуются заторы. Их длина зависит от загруженности участка.

На обочине стоит заброшенная постройка. Когда-то здесь был стационарный пости ГАИ. Рядом с ним на своей старенькой «Ниве» торгует стеклоомывающей жидкостью предприниматель Александр. И он придумал простой, но действенный способ не попадать в выбоины и не тратиться на дополнительный ремонт.

– Я езжу через объездную дорогу, через дачи. Конечно, там сейчас очень грязно, но ничего. А по самой трассе езжу редко. Ямы мне не так страшны, все-таки у меня «Нива». Но несколько раз и я в них попадал. У нас каждый год дороги ремонтируются, а ямы как были, так и есть. Причем они почти везде. Ведь и мэр новый, два года назад пришел. Но, наверное, он не сможет исправить ситуацию в одиночку, – считает мужчина.

Действительно, рядом находится садовое товарищество «Спутник». Видимо, о возможности проезда через эту территорию прознали еще не все водители. Иначе транспортный поток через СТ многократно увеличился бы. Это неизменно привело бы к конфликтным ситуациям между дачниками и автомобилистами.

Не особо выручает и то, что участок улицы 10 лет Октября периодически латают.

– Ну вот здесь «залепили», во второй раз уже, кстати. Но это ненадолго – скоро опять все разобьют, – уверен Александр.

А напоследок приветливый мужчина напутствовал: если понадобится «омывайка», то лучше подъехать к его машине и пройти по проложенным мосткам. Так есть шанс сильно не запачкаться.

Ну а вообще без надобности лучше на обочину этой дороги не выходить, потому что в растаявшей жиже сразу же увязнешь по щиколотку.

Почувствуй себя Робинзоном

Если в примере с 10 лет Октября «по щиколотку» – пример фигуральный, то когда проедешь чуть дальше, на Окружную дорогу, шанс встрять подобным образом появится у любого. Передвигаться на участке от кафе «Магнолия» до перекрестка с Космическим проспектом лучше на личном транспорте. А что, ходить там невозможно, спросите вы? Автор этих строк попробовал и может ответить: с трудом, но возможно. И таких возможностей себя лучше лишать.

Пешеходный переход перед кафе. Путь к нему преграждает лужа. Если вы в прошлом увлекались легкой атлетикой и специализировались на прыжках в длину, у вас есть шанс до него добраться.

Но это лишь начало. Окончание перехода утыкается в грязевой вал, который нужно поскорее преодолеть. Здесь приходится сделать нелегкий выбор: перебраться через него и запачкаться или дойти до ближайшей остановки вдоль него и быть обрызганным проезжающими мимо авто. Обстановка на этом участке выглядит опасной, потому что из-за луж, образовавшихся у обочин, приходится идти прямо по проезжей части. Поэтому рассчитывать приходится на свою внимательность и бдительность водителей.

Ну а омичи, ожидающие транспорта, могут почувствовать себя Робинзонами, обитающими на грязном острове посреди грязного моря. Лужа впереди, лужа перед тобой.

Прямо под ногами – полузамерзшая «инсталляция» из мусора и окурков. Дальше – тротуар, на котором размыло песок, и бедолаге, которого занесет в эти края на своих двоих, повезет окунуть свои башмаки в грязь разного цвета.

Но способ немного очистить обувь, к счастью, тоже есть. Снег сошел еще не весь, поэтому рыхлые сугробы – к вашим услугам. Да, так себе клининг. Но выбирать не приходится.

Кстати, есть здесь и на удивление чистый участок – он находится на территории близлежащих гаражей. Спасает его то, что он находится на небольшой возвышенности и все, что могло, утекло вниз. Ну а ваши ботинки смогут приобрести еще пару плюсиков к чистоте.

Коварная выбоина и «каскадный водопад»

Развязка у Телецентра тоже неидеальна, хотя на первый взгляд кажется, что все в порядке. Да, выбоины есть, но покажите, где их нет. Но одна из них уютно разместилась прямо на выезде на виадук, по направлению к городку Нефтяников. Она отнюдь не мелкая, и того, кто ездит здесь нечасто, может ждать неприятный сюрприз.

Чтобы ее объехать, водителям приходится либо принимать влево, на соседние полосы, либо прижиматься прямо к ограждению виадука.

А на противоположном съезде, откуда пролегает путь на Левобережье, участок дороги раскрошен основательно, словно после бомбежки. И свернувшим сюда водителям вынужденно приходится двигаться в сторону Левого берега не спеша.

Если никто не едет навстречу, то разбитый участок многие предпочитают объехать по левой стороне, которая местами в чуть лучшем состоянии.

Однако такая возможность предоставляется не всегда, поэтому приходится ехать с повышенной осторожностью.

Кстати, чтобы сделать фото или видео поврежденного участка дороги, нужно пройти по пригорку вдоль обочины по раскисшей грязи. Условия для пеших прогулок сейчас там явно неподходящие. Если только вы не обуты в резиновые сапоги – их хотя бы отмыть проще.

Со стороны улицы Заозерной, где выше расположен пешеходный мостик, на трассе образовался подтопленный участок. Талая вода течет с насыпи, вдоль которой идет дорога, стекает со ступенек и по новому тротуару протекает на дорогу.

Ну а стекающая со ступенек вода образует грязевой «каскадный водопад». Увы, он напоминает красивейшие природные или архитектурные объекты лишь своим принципом действия.

В такие моменты успокаиваешь себя тем, что скоро станет суше. Хотелось бы, чтобы такими «достопримечательностями» Омск славился как можно реже.

Только для любимчиков фортуны

На проспекте Королева, от его пересечения с Заозерной до торгового центра METRO, тоже есть разбитый участок. Если едешь от перекрестка, то лучше сразу принимать влево. Если не успел, то скорость придется снизить. В противном случае придется узнать, сильно ли увеличился прайс в шиномонтажных мастерских.

Если пройти пешком от новостроек в районе улицы 1-й Пригородной до описываемого участка, то можно навек убедиться: в пору распутицы этого делать не надо! Любителям пеших прогулок, редко бывающим в этом районе и просто не знающим, где можно идти, лучше в крайнем случае выбрать правую сторону проспекта Королева, вдоль которой пролегают трамвайные пути. А еще лучше – поступиться принципами, потратить небольшую сумму денег и проехать на общественном транспорте. И вот почему.

Во-первых, полузамерзшие сугробы составляют большую часть направления. А это именно направление, никак не дорога. В эти оседающие почерневшие массы можно провалиться всей стопой либо просто поскользнуться и прилечь. Комбинированный вариант – лишь для особых любимчиков фортуны. Но здесь вы сможете им побыть.

Во-вторых, лужи у кромки проезжей части, скопившиеся из-за таяния сугробов, ежеминутно ждут когда по ним проедут, не сбавляя скорости. Таких любителей у нас хватает. Поэтому, если статус любимчика фортуны из предыдущего пункта вы уже приобрели, готовьтесь к «бонусу».

Ну а в-третьих, когда окажешься на противоположной стороне проспекта, то убедишься, что здесь есть относительно комфортный и чистый тротуар, даже со скидкой на текущее время года. Чище не предлагается. Придется ждать потепления и полного высыхания дорожного покрытия.

Подводная городская среда

Улицу Бородина в городке Нефтяников отремонтировали по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Дорога здесь действительно хорошая. Смущает лишь то, что большая часть из нее пока подтоплена. Так комфортная городская среда превращается в подводную.

Немолодая, но бодренькая женщина, представившая Верой Ивановной, подходит к проезжей части и, словно школьник, проверяет глубину лужи здесь. В 10–15 метрах отсюда расположен пешеходный переход.

– Да я просто живу вот в этом доме, – показывает она на многоэтажку напротив.

Вот еще одна из наших неистребимых черт: лучше срезать немного, не по правилам и, возможно, с опасностью для себя, чем потратить чуть больше времени и пройти через отведенное для этого место.

Впрочем, для морализаторства сейчас не время. Если обратить более пристальное внимание на переход, то можно заметить вот что.

– Но вообще здесь еще вчера все было нормально, только сегодня разлилось, – уточняет местная жительница. – Хотя нет: вчера я никуда не выходила, позавчера – вот тогда все еще было относительно сухо.

Апофеозом того, как стихия поглощает элементы дорожной среды, является пример одноименной автобусной остановки на Бородина, по пути к конечной – «Улица Бархатовой». Чтобы людям можно было выйти без замоченных ног, водителю приходится подъезжать вплотную к бордюру. Выглядит это так.

Обычно здесь никто не садится, а, как правило, выходят люди, живущие неподалеку. Но бывают и исключения. Как, например, ждущий автобуса одинокий пенсионер, назвавшийся Олегом.

– У меня просто нога болит, поэтому приходится ездить, – сетует мужчина.

Как он пояснил, эти разливы происходят здесь каждую весну. Не спасает даже проведенная недавно реконструкция дороги.

– Там подальше есть люк, но вот что-то по-прежнему ничего не уходит. Ведь ремонтировали же в прошлом году дорогу… – недоумевает пенсионер.

А насчет того, не боится ли он стоять на этой остановке, рискуя в любой момент быть окаченным водой из-под колес, флегматичный мужчина лишь отшутился:

– Со мной такое уже случалось, и не раз!

И поспешил на подоспевший автобус.

***

Это далеко не все улицы Омска, имеющие проблемы. Кто-то с этими проблемами борется, а кто-то терпит. Подумаешь, лужа – высохнет. Подумаешь, выбоина в дороге – подъедут дорожники, подлатают. А летом, глядишь, и отремонтируют.

Терпение – качество важное. Однако подчас оно мешает тому, чтобы в городе, к примеру, появлялось больше ливневок. Ведь старые, которые сотрудники УДХБ старательно пропаривают и прочищают, справляются с трудом. Из-за этого каждую весну происходят масштабные разливы, провоцируя очередной поток мемов о сибирской Венеции. А еще страдает асфальт, который начинает расползаться из-за контакта с водой.

Некоторое время назад бытовала еще одна шутка – о целлофане, который, по разным данным, не разлагается от 50 до 500 лет. Вот, мол, из чего надо дороги делать! Тогда точно прослужат долго. Но юмор этот идет от безысходности, когда сил смотреть на проблему всерьез уже нет.

Как рассказал месяц назад мэр Омска Сергей Шелест, в резервуаре для битума на омском асфальтобетонном заводе будут хранится запасы этого материала по более щадящим ценам, чем в разгар ремонтных работ. На количестве средств, затраченных на ремонт и строительство дорог, это сэкономить поможет. И будет очень здорово, если не придется экономить на качестве.