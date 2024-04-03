Спикер городского парламента Владимир Корбут вместе с коллегами вникли в нюансы реконструкции четырех образовательных учреждений.

Спикер городского парламента Владимир Корбут вместе с коллегами вникли в нюансы реконструкции четырех образовательных учреждений.

Сегодня, 3 апреля, спикер горсовета Омска Владимир Корбут в компании коллег по депутатскому корпусу и представителей департамента образования ознакомились с ходом ремонтных работ в четырех школах.

Работы только начались

Так, у школы № 133 вся реконструкция еще впереди. По словам директора подрядной организации, ООО «АТ-Строй», Тимура Манапова, контракт заключен в конце декабря прошлого года. Ремонт продлится до 15 июля 2025 года и обойдется в 182 млн рублей.

Сейчас на объекте демонтировали штукатурку, полы, конструкцию кровли, также проводится инструментальное обследование здания. Основные работы развернутся с наступлением плюсовых температур. Ежедневно на объекте задействованы 36 сотрудников компании.

Заместитель председателя горсовета Светлана Студеникина уточнила, планирует ли подрядчик какие-то дополнительные работы. Как выяснилось, компания предполагает преподнести некий сюрприз школе в следующем году, это касается расширения площадей бытовых помещений.

Как пояснила председателю Омского городского Совета директор учреждения образования Нонна Бубнова, в школе 1965 постройки ни разу не проводился капитальный ремонт.

– Работы ведутся с февраля нынешнего года. Давно надо привести в порядок крышу, внутреннюю отделку, канализацию и коммуникации. То есть необходим системный подход к реконструкции, – отметила директор школы № 133.

В свою очередь, спикер горсовета Владимир Корбут и депутат Алексей Половников предложили руководству образовательного учреждения помощь, если это понадобится.

– В советское время все строили с большим запасом прочности. С учетом капитального ремонта здания школ смогут прослужить 30–50 лет, а то и больше, – выразил убеждение Корбут.

В школе № 91 в Амурском поселке ремонтные работы ведутся с конца декабря прошлого года и обойдутся в 332 млн рублей. А завершить их планируется к 15 июля 2025 года.

На данный момент уже проведено инструментальное обследование здания и демонтаж конструкций. Как пояснил глава подрядной организации ООО «ДАНСтрой» Владимир Толмачев, все работы ведутся строго по графику. Как заверила директор школы № 91 Татьяна Якимова, в 2015 году в оперативное управление было передано здание детского дома № 10. И 1 сентября прошлого года учащиеся 1–4-х классов перешли в это здание. А 7–11-е классы – в колледж инновационных технологий, экономики и коммерции. Потому родители отнеслись к временному расселению школьников безболезненно. Директор учреждения выразила надежду, что в федеральную программу капремонта попадет и филиал школы.

Тогда как депутат горсовета Наталья Старовойтова отметила, что регулярно держит на контроле этот объект и в курсе всех проблем образовательного учреждения. Пока о том, как будет выглядеть школа после ремонта, говорить рано – на объекте провели черновые работы.

Проблемы решаемы

Следующей в программе визита оказалась школа № 14 в Амурском поселке. Все ремонтные работы стоимостью 141 млн рублей завершит к 15 июля следующего года компания «Омск Сайдинг Инвест». Сейчас на объекте задействован 21 человек, ведутся инструментальное обследование здания и корректировка сметной документации, а также монтажные работы.

– Пока мы идем в графике, мы решаем все вопросы в рабочем порядке с заказчиком, – отметил представитель компании «Омск Сайдинг Инвест».

Директор учреждения образования Владимир Баранов заявил, что родители, школьники и педагоги от перемещений на временное обучение в другие школы не пострадали.

– Как депутат осуществляю контроль. Школа для меня не чужая: сам заканчивал ее в свое время. Работы начаты очень активно, подрядчик адекватный. Думаю, управимся в сроки, – сказал депутат горсовета Алексей Русавский.

Подрядчик сделал все возможное

Наконец, в школе № 3 на Телевизионном заводе работы выполнены на 90 %. Сотрудники подрядной организации «ДАНСтрой» отреставрировали фасад, и теперь он радует яркой расцветкой. Все ремонтные работы стоимостью 140 млн рублей здесь завершатся к 1 сентября нынешнего года.

Сейчас на объекте трудятся 45–50 человек. Они засыпают подвал песком, монтируют систему вентиляции, радиаторы отопления, двери, электрические розетки и выключатели, светильники, окрашивают стены, делают крыльцо и вентилируемый фасад. Представитель подрядчика рассказал, что в некоторых местах столкнулся с трудностями – деревянными перекрытиями в некоторых частях здания.

Депутат горсовета Иван Березин, курирующий объект, знаком с проблемными нюансами не понаслышке. Он похвалил подрядчика реконструкции.

– По изначальным планам ремонт следовало закончить в декабре прошлого года. Однако проект реконструкции прошел экспертизу только в конце 2023-го. То есть первоначальные проектные решения не соответствовали строительным нормам и требованиям. Надо отдать должное строительной компании, они сделали все возможное и невозможное, – подчеркнул Иван Березин. – Несмотря на жесткие сроки, подрядчик сделал все не в ущерб качеству. Да, сроки сдвинулись, но, может быть, это и к лучшему. Есть надежда, что 1 сентября школьники придут в обновленную школу.

Депутатский контроль продолжится

Руководящий состав Омского городского Совета также выразил надежду на успешный исход ремонта образовательных учреждений. Заместитель председателя горсовета Омска Светлана Студеникина обратила внимание, что немало образовательных учреждений были построено 70 лет назад и давно нуждаются в апгрейде.

– Депутаты горсовета совместно с департаментом образования объехали четыре школы. Нам очень приятно, что работы идут полным ходом. И бесперебойно функционирует федеральная программа капремонта. Потому что большинство омских школ было построено в 50–60-е годы, – отметила Студеникина. – Такие объекты нуждаются в серьезном обновлении кровли, вентиляции, коммуникаций. Ситуации везде разные. Но очень хочется надеяться, что школьные здания предстанут в обновленном виде и ребята с удовольствием станут в них заниматься.

Тогда как спикер горсовета Владимир Корбут считает нынешний объезд хорошим заделом на будущее.

– Радует то, что федеральным центром принято решение продлить программу капитального ремонта учреждения образования до 2030 года. И Минобр совместно с департаментом образования получили возможность оформить дополнительные заявки на приведение в порядок школ. Сегодня мы осмотрели процесс капремонта школ, накапливая опыт на будущее, – сказал Корбут.

В ближайшие дни депутаты планируют наведаться и в другие ремонтируемые школы.