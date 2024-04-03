Омск-Информ
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·Общество

Подрядчик приступил к изучению состояния здания образовательного учреждения.  

В школе № 107, которую на днях закрыли на ремонт, проводят инструментальное обследование. Подрядчик изучит состояние здания, чтобы уточнить проектные решения и определить порядок работ. Отметим, что после обследования проект может поменяться довольно сильно, как, например, в случае с гимназией № 88. Как сообщили в министерстве образования Омской области, по плану объект должны отремонтировать за два года. Напомним, в этом году в регионе планируется начать ремонт в 24 школах. Из них 19 будут обновлять в течение двух лет. Ещё в пяти школах с ремонтом управятся за год. Как сообщалось ранее, на время ремонта старшеклассников перевели учиться в школу № 99, а начальные классы – на удаленку, пока не переведут в школу № 108.

·Общество

Подрядчик приступил к изучению состояния здания образовательного учреждения.  

В школе № 107, которую на днях закрыли на ремонт, проводят инструментальное обследование. Подрядчик изучит состояние здания, чтобы уточнить проектные решения и определить порядок работ. Отметим, что после обследования проект может поменяться довольно сильно, как, например, в случае с гимназией № 88. Как сообщили в министерстве образования Омской области, по плану объект должны отремонтировать за два года. Напомним, в этом году в регионе планируется начать ремонт в 24 школах. Из них 19 будут обновлять в течение двух лет. Ещё в пяти школах с ремонтом управятся за год. Как сообщалось ранее, на время ремонта старшеклассников перевели учиться в школу № 99, а начальные классы – на удаленку, пока не переведут в школу № 108.