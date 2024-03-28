Остальные снесут и возведут заново в соответствии с проектом 1949 года.

Остальные снесут и возведут заново в соответствии с проектом 1949 года.

Александр Маер. В здании гимназии № 88, где капитальный ремонт внезапно для горожан начался со сноса стен , заменят около 90 % кирпичной кладки. Об этом сегодня рассказал первый заместитель директора департамента строительства

– Подрядчик ведет плановые демонтажные работы. В прошлом году мы заключили единый муниципальный контракт с ООО «Домострой». Контракт предусматривает инструментальное обследование гимназии, проектно-изыскательские работы на основе этого обследования и выполение работ по капитальному ремонту, – рассказал Маер.

То, что снос стен стал неожиданностью для омичей, он назвал недоработкой администрации. Подрядчик приступил к работам пораньше, а чиновники не проинформировали население, отчего в соцсетях даже появилась версия, что школа начала рушиться сама.

Отметим, что демонтаж проводят по новому проекту, который одобрили только в марте. Когда подрядчик приступил к работе по первому проекту, выяснились новые обстоятельства.

– Сняли внешнюю отделку, и оказалось, что в стенах трещины достигают 10 см. Повторное обследование показало, что восстанавливать кладку уже нецелесообразно, – рассказала директор по общим вопросам ООО «Домострой» Елена Овчинникова.

По словам Александра Маера несущая способность стен и перекрытий близка к нулю. Усилять их слишком дорого и небезопасно. Поэтому специалисты решили оставить только 10 % там, где располагаются лестничные марши.

– Здание 53-го года постройки. Здание дряхлое. Как видите, некоторые окна даже не сняли. Это не потому, что забыли. Они просто не снимаются – сразу рушится кладка. Это небезопасно, – добавил Маер.

Пока на объекте трудятся всего несколько рабочих, но для демонтажа много и не требуется. Когда подрядчик приступит к возведению стен, число сотрудников увеличат, планируется работать в три смены.

До конца апреля ООО «Домострой» выполнит демонтажные работы и вывезет мусор. До 31 августа подрядчик усилит фундамент, возведет стены, поставит окна и восстановит кровлю. Для восстановления стен чиновники запросили в Москве типовой проект школы, разработанный в 1949 году. То есть выглядеть здание будет так же, как раньше, только станет новее.

На все работы потребуется 381 млн рублей. Ремонт планируется завершить в следующем году.