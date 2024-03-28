Вместо них появятся новые, кирпичные, по всему периметру здания.

Вместо них появятся новые, кирпичные, по всему периметру здания.

В одном из омских пабликов появилась информация о демонтаже стен гимназии № 88. Учебное учреждение на улице 3-я Транспортная находится на ремонте. На видео попал фрагмент работ.

Правда, кто-то из подписчиков опасается, что на месте школы появится очередной торговый центр.

– По проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу и на основании инструментального обследования, в рамках капитального ремонта гимназии № 88, будет произведена 100 % замена кирпичной кладки стен периметра здания школы, перекрытия этажей, а также восстановление кровли здания, инженерных коммуникаций и капитальный ремонт внутренних помещений. Подрядчик уже приступил к предусмотренным по проекту демонтажным работам, – развеяли сомнения представители администрации Омска в комментарии под постом.

Аварийное здание гимназии № 88 закрыли еще в августе 2020 года, а в следующем году разработали проектно-сметную документацию по ее ремонту. Учеников распределили по другим учебным заведениям, в том числе и в гимназию № 43, о которой рассказывалось вчера.