Детей рассаживают подальше от опасного участка, а также перераспределяют учебные часы, чтобы места хватило всем. Но проблема не решается.

Детей рассаживают подальше от опасного участка, а также перераспределяют учебные часы, чтобы места хватило всем. Но главная проблема не решается.

В редакцию РИА «Омск-информ» обратилась группа родителей учеников одного из четвертых классов гимназии № 43, находящейся на улице Кирова, 7А. В крыше трехэтажного здания образовалась трещина, из-за периодического таяния снега в помещение класса льется вода. Помимо очевидных бытовых неудобств этот факт создает дополнительные трудности и ученикам, и их родителям.

Скажем сразу: здоровью детей угрозы нет – коллектив учреждения принимает необходимые меры, чтобы расположить учеников как можно дальше от потенциально опасного участка. Вот только треснувший потолок от этого не восстановится сам по себе.

Подвесная смена

Корреспонденту РИА «Омск-информ» удалось пообщаться с матерями двоих учеников 4-2 класса – Евгенией Шиховой и Еленой Беспрозванных. Обе женщины отмечают, что одна проблема порождает другие.

– Около месяца уже существует эта трещина и более двух недель как детей перевели в подвесную смену – это когда они приходят на уроки в удобное для учителя время. А так как у нас дети посещают спортивные секции, а они находятся в бюджетных учреждениях, то тоже не имеют права пропускать занятия, потому что это грозит отчислением, – рассказывает Елена.

Ее дочь с пяти лет занимается спортивной аэробикой и уже достигла определенных успехов. Однако недавно женщине позвонила тренер и предупредила: если будет еще один пропуск занятий, то девочку отчислят. Такие заявления можно понять: в бюджетных спортивных организациях точно так же ведутся учебные ведомости и строго контролируется посещаемость.

– Многие дети уже несколько лет занимаются в школах олимпийского резерва, в школе «Авангард». Там расписание сформировано уже с сентября и занятия никак не передвинуть. Поэтому печально, что приходится разрываться. А класс наш находится в аварийном состоянии, – говорит Евгения.

По словам женщин, из класса учеников перевели в освобождающийся: одни дети отучились, другие пришли. То есть здоровье учащихся не под угрозой – это однозначно. Однако проблема не перестает быть проблемой.

– Другие родители говорили, что в нескольких классах третьего этажа тоже такая ситуация повторяется. Но, похоже, только в нашем классе родители серьезно озадачились этой проблемой и пошли к директору. Она сказала, что обращались с этой проблемой в департамент образования, но ничего не решилось. Наша школа оказалась не вписанной в президентскую программу капремонта. Значит, в ближайшие несколько лет ремонт в школе производиться не будет. От этого печально вдвойне, – признается Евгения.

Елена к сказанному добавила, что директор гимназии постоянно сообщает о проблеме в департамент образования, однако там ссылаются на недостаток средств:

– Периодически школа делала своими силами заплатки на крышу, но это не помогает, нужен капремонт. А в департаменте говорят, что денег нет. Поэтому и нам, родителям, пришлось, в свою очередь написать заявление в департамент образования мэрии. Его там зарегистрировали, но ответа мы пока не получили.

На уроки с лыжами

А многочисленные ученики пока вынуждены привыкать к плавающему графику и адаптироваться к почти спартанским условиям. К примеру, в конце третьей четверти была пора проведения уроков физкультуры на улице, а еще недавно ученики катались на лыжах. Из-за того, что дети участся не в свою смену и не в своем кабинете, эти самые лыжи они приносили с собой, складывали их в классе. После окончания урока ученики шли в другой кабинет и лыжи тоже брали с собой, никуда не денешься. Может показаться, что это не тяжело. Но постоянно таскать с собой габаритный спортинвентарь, который хоть сколько-нибудь да весит, а еще когда у тебя за спиной рюкзак с учебниками – для 10-летних детей подобные «квесты» могут стать серьезным испытанием.

– Печально от того, что нет перспектив. Никакие сроки никем не обозначаются. А главное – ремонта школы нет даже в планах. Эта неизвестность, конечно, пугает, – констатирует Евгения Шихова.

Есть и еще один осложняющий фактор. В нескольких кварталах от 43-й гимназии, на 3-й Транспортной, 5, находится гимназия № 88. Сейчас там идет ремонт и часть ее учеников временно обучается в гимназии № 43. Учитывая, что здесь из-за пресловутой трещины сложились не самые комфортные условия, это создает дополнительные трудности в организации учебного процесса. Как решится эта ситуация, пока тоже неизвестно.

Евгения Шихова и Елена Беспрозванных – не просто две самые неравнодушные мамочки, решившие привлечь внимание общественности. Вдвоем они выражают просьбу большой группы родителей: решить проблему с треснувшим потолком. В школе не только идут уроки для учеников, здесь также проводятся занятия для дошколят по подготовке к первому классу, готовятся и к проведению всероссийских проверочных работ для четвероклассников.

Ориентир на весну. Или лето

Также РИА «Омск-информ» обратилось за комментарием к директору гимназии № 43 Ольге Одинцевой. Однако в приемной постоянно отвечали, что ее нет на месте, объясняя отсутствие поездками директора в департамент образования и ведением уроков. Но мы готовы предоставить возможность высказаться директору гимназии или еще кому-либо из руководства учебного учреждения. Помимо этого, РИА «Омск-информ» направило в департамент образования администрации Омска запрос, в котором просило обозначить хотя бы примерные сроки ремонта злополучного потолка. Ведомство в качестве ориентира назвало весенне-летний период. Однако для этого действительно нужны деньги, которые еще необходимо найти.

– Специалистами департамента образования в марте 2024 года составлен локально-сметный расчет для определения стоимости ремонта кровли в бюджетном общеобразовательном учреждении города Омска «Гимназия № 43». В настоящее время источник финансирования не определен. Рассматривается вопрос о выполнении ремонтных работ весенне-летний период 2024 года, – говорится в ответе департамента образования.