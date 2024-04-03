Команда ВХЛ будет на 80 % состоять из молодых хоккеистов. Ранее этого не смог добиться Александр Крылов.

Команда ВХЛ будет на 80 % состоять из молодых хоккеистов. Ранее этого не смог добиться Александр Крылов.

Команда «Омские Крылья», о закрытии которой ходили слухи, продолжит выступать в ВХЛ. Но в ней будет минимум опытных игроков. Основу будут составлять молодые хоккеисты.

Как сообщил генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов за «Омские Крылья» будут выступать игроки 2002–2005 годов рождения. С ними будут играть 3-4 опытных хоккеиста. Это Евгений Орлов, Антон Ковалев и еще пара мастеров, которые будут «держать раздевалку» и выступать в роли этаких «дядек».

– Наконец-то мы подходим к тому, что процентов 80 игроков «Омских Крыльев» будут наши ребята из академии, которые доросли.

Руководство «Авангарда» не ставит перед «Омскими Крыльями» сверхзадач. Команда должна быть ориентирована на то, чтобы готовить игроков для «Авангарда». В нынешнем сезоне это неплохо получалось, хотя «Омские Крылья» были далеко от зоны плей-офф.

Стоит напомнить, что еще прошлый руководитель «Авангарда» Александр Крылов ставил задачу комплектования «Омских Крыльев» из местных воспитанников. Но эта задача так до конца и не была выполнена.