Омск-Информ
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·Общество

На эти средства будут оборудованы 20 остановок и пешеходных переходов для омичей, имеющих инвалидность. 
На улучшение доступности объектов транспортной инфраструктуры в Омской области выделили 30 млн рублей. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.
По словам главы региона, на эти средства будут оборудованы 20 остановок и пешеходных переходов для омичей, имеющих инвалидность. 
Хоценко отметил, что работа по созданию доступной среды в регионе будет продолжена.
·Общество

На эти средства будут оборудованы 20 остановок и пешеходных переходов для омичей, имеющих инвалидность. 
На улучшение доступности объектов транспортной инфраструктуры в Омской области выделили 30 млн рублей. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.
По словам главы региона, на эти средства будут оборудованы 20 остановок и пешеходных переходов для омичей, имеющих инвалидность. 
Хоценко отметил, что работа по созданию доступной среды в регионе будет продолжена.