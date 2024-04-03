Омск-Информ
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·Спорт

Генменеджер клуба Антон Курьянов попросил американского легионера выбрать одну стену, чтобы было удобно красить.

На сегодняшней пресс-конференции руководства «Авангарда» генеральный менеджер клуба Антон Курьянов сказал несколько лестных слов в адрес американского нападающего Рида Буше.

– У Буша жена и три ребенка, но он живет один весь год. Тяжело это. Тяжело ему показывать такую игру и биться в каждой игре. Сколько видели, когда у него не получается, что он в подтрибунке делает. Я попросил, чтобы он выбрал одну стену, а не весь коридор, чтоб удобно красить было, – рассказал Курьянов.

У Рида Буше действующий контракт с «Авангардом». В следующем сезоне он продолжит радовать болельщиков своей игрой.

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·Спорт

Генменеджер клуба Антон Курьянов попросил американского легионера выбрать одну стену, чтобы было удобно красить.

На сегодняшней пресс-конференции руководства «Авангарда» генеральный менеджер клуба Антон Курьянов сказал несколько лестных слов в адрес американского нападающего Рида Буше.

– У Буша жена и три ребенка, но он живет один весь год. Тяжело это. Тяжело ему показывать такую игру и биться в каждой игре. Сколько видели, когда у него не получается, что он в подтрибунке делает. Я попросил, чтобы он выбрал одну стену, а не весь коридор, чтоб удобно красить было, – рассказал Курьянов.

У Рида Буше действующий контракт с «Авангардом». В следующем сезоне он продолжит радовать болельщиков своей игрой.

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