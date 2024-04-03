В этом году на улицах города появится на 40 % больше электросамокатов.

В этом году на улицах города появится на 40 % больше электросамокатов.

В Омске начался сезон проката электросамокатов. В этом году на улицах города таких средств передвижения станет на 40 % больше, чем ранее: 2200 штук.

– В начале сезона увеличение зон для поездок не планируется. Большее количество самокатов позволит обеспечить большую плотность покрытия в районах, где самокаты наиболее востребованы, – сообщили в компании Whoosh «Городу55».

Также для омичей станет доступна опция авторизации с помощью банковских карт ID. Это позволит контролировать возраст пользователя проката. В компании отметили, что в скором времени планируют использовать технологию, которая не позволит кататься на электросамокатах по два или три человека.