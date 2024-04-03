Станислав Мацелевич хотел сводить подругу на «Холопа-2» в центре Москвы. Но его не пустили, предложив купить карту за 100 тысяч. Спутница отговорила бизнесмена от необдуманного поступка.

Станислав Мацелевич хотел сводить подругу на «Холопа-2» в центре Москвы. Но его не пустили, предложив купить карту за 100 тысяч. Спутница отговорила бизнесмена от необдуманного поступка.

Омский бизнесмен Станислав Мацелевич рассказал в своем телеграм-канале, как неудачно сходил в кино в Москве.

Предприниматель вместе со своей подругой пошел в кинотеатр «Москва», который находится на Охотном ряду напротив Госдумы. Билеты на «Холопа-2» стоили 8 тыс. рублей, что не очень смутило состоятельного омича. Но, когда он со спутницей поднялся на эскалаторе к кинотеатру, начались проблемы.

– Наверху нас встречает охранник: «Куда?» – «В кинотеатр». – «А клубная карта есть?» – «Мы – за деньги». – «Без карты нельзя». – «Это что, шутка?» – «Я не умею шутить». Эх, давно меня не пускали в кино! Лет с 15 – на взрослые фильмы. «Мы купим карту. Сколько стоит?» – «100 тыщ», – рассказывает Мацелевич.

Омский бизнесмен решил купить карту, но подруга отговорила его, сказав, что смотреть «Холопа-2» за 116 тысяч – это «какие-то нездоровые понты».

Стоит сказать, что на «Яндекс Афише» действительно сказано, что вход в кинотеатр «Москва» осуществляется только по клубным картам. А билеты за 8 тыс. рублей продаются на все сеансы независимо от времени показа. Дешевле только детские билеты по 4 тысячи.