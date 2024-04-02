Ольга Любимова заявила, что может посетить город только в случае, если останется в составе правительства страны.

Ольга Любимова заявила, что может посетить город только в случае, если останется в составе правительства страны.

Сегодня депутат Госдумы Олег Смолин рассказал о встрече с министром культуры России Ольгой Любимовой. Обсуждали омскую повестку: предстоящий 150-летний юбилей драмтеатра и контрольные цифры приема на специальности культуры и искусства в ОмГУ.

Парламентарий передал сувениры от театра. И получил обещание наградить отдельно заслуженных актеров и других сотрудников театра ведомственными наградами Министерства культуры. В финале беседы Олег Смолин пригласил главу федерального ведомства в Омск. И получил неожиданно честный ответ.

- Я пригласил министра в Омск. Ольга Любимова заявила, что сначала должна узнать о сохранении своей должности в составе нового правительства, а уже после будет планировать командировку. Пока конкретных планов на май нет. Мы надеемся увидеть министра культуры на юбилее нашей театральной гордости. Не зря Омск считается театральной столицей Сибири, - добавил депутат Госдумы.

Напомним, что в марте на открытие нового корпуса ОмГУ приезжал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.