Президент России распорядился усилить безопасность в местах массового скопления людей.
Сегодня, 2 апреля, на расширенном заседании коллегии МВД президент России Владимир Путин сделал важное заявление. Глава страны убежден, что заказчиков теракта в «Крокус сити холле» удастся найти.
- Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки конечных преступных бенефициаров этого злодеяния. Мы безусловно до них доберемся,— цитирует Путина сайт Кремля.
Лидер государства распорядился максимально объективно проанализировать ситуацию, чтобы вывести на новый уровень обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей: спортивных сооружениях, транспорте, торговых центрах, школах, больницах и университетах.
Напомним, что 22 марта группа террористов атаковала «Крокус Сити Холл», где проходил концерт группы «Пикник» и чемпионат России по танцевальному спорту. Преступники открыли по посетителям прицельный огонь, а также подожгли концертный зал, чтобы заблокировать внутри людей. По последним данным, жертвами теракта стали 144 человека, еще 695 пострадали. Сейчас предполагаемые террористы находятся в СИЗО. Их арестовали на два месяца.