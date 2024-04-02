Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Этим летом музыканты снова будут выступать в парке «На Королева» два дня подряд.
В 2024 году «СимфоПарк» (0+) в Омске пройдет 29–30 июня. Как сообщает «12 канал», место проведения остается неизменным – парк «На Королева».
В эти два дня для омичей выступят и знакомые артисты, и новые. Приедут также музыканты из-за рубежа, однако подробную программу музыкального фестиваля под открытым небом организаторы пока держат в секрете.
Отметим, что в прошлом году фестиваль посетили более 16 тыс. человек.
·Культура/Афиша

Этим летом музыканты снова будут выступать в парке «На Королева» два дня подряд.
В 2024 году «СимфоПарк» (0+) в Омске пройдет 29–30 июня. Как сообщает «12 канал», место проведения остается неизменным – парк «На Королева».
В эти два дня для омичей выступят и знакомые артисты, и новые. Приедут также музыканты из-за рубежа, однако подробную программу музыкального фестиваля под открытым небом организаторы пока держат в секрете.
Отметим, что в прошлом году фестиваль посетили более 16 тыс. человек.